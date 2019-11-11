Киев, , 15:46 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, передают 11 ноября «Украинские новости».

«Не пришёл он», — сказал журналистам представитель ГБР.

Порошенко также пропустил допросы, назначенные на 5 и 7 ноября 2019 года.

Инициатор уголовного преследования Порошенко юрист Андрей Портнов сообщил, что встретился с главой ГБР Романом Трубой.

«На встрече я проинформировал руководителя ведомства о фактах перечислений окружением Порошенко средств государственных военных компаний в офшорные зоны, с которыми я обратился в НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины — ИА REGNUM), выразил обеспокоенность длительностью расследований, сообщил о своих следующих процессуальных шагах…» — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР получило доступ к электронным декларациям Порошенко за 2014−2018 годы. Правоохранители расследуют дело о поездке экс-президента на Мальдивы.

Читайте также: ГБР Украины получило доступ к электронным декларациям Порошенко