Киев, 11 ноября 2019, 15:46 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, передают 11 ноября «Украинские новости».
Порошенко также пропустил допросы, назначенные на 5 и 7 ноября 2019 года.
Инициатор уголовного преследования Порошенко юрист Андрей Портнов сообщил, что встретился с главой ГБР Романом Трубой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР получило доступ к электронным декларациям Порошенко за 2014−2018 годы. Правоохранители расследуют дело о поездке экс-президента на Мальдивы.
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