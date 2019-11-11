Уфа, , 15:43 — REGNUM В Уфе разыскивают водителя, который сбил пешехода переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Красный сигнал светофора Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 9 ноября. 20-летний молодой человек переходил дорогу напротив дома № 105 по проспекту Октября. В это время его сбил водитель, который управлял автомашиной «Дэу Нексия» черного цвета. Водитель скрылся с места ДТП.

Молодой человек получил ушибы.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о данном происшествии обратиться в ближайшее отделение полиции.