Стамбул, Турция, , 15:37 — REGNUM Британский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле. Об этом сообщает 11 ноября The Independent.

Джеймс Ле Мезюрье

Неназванные источники издания отмечают, что тело Ле Мезюрье нашли возле его дома. Предположительно, он мог упасть с балкона.

О смерти Ле Мезюрье информирует и турецкая газета Sozcu. В публикации говорится, что отставной британский военный офицер принимал антидепрессанты.

Как сообщало ИА REGNUM, неправительственная организация «Белые каски» провозглашает своей целью медицинскую помощь и спасение людей в районах боевых действий в Сирии. Однако власти страны заявляют о её связях с террористами и враждебной пропаганде. Так, президент Сирии Башар Асад рассказал о казнивших людей боевиках, которые присутствуют на снимках среди членов организации.

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