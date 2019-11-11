Львов, Украина, , 15:21 — REGNUM На путях возле железнодорожной станции «Пидземче» во Львове было найдено тело мужчины, погибшего, предположительно, из-за наезде поезда, сообщил 11 ноября местный ресурс «Варта 1».

По данным журналистов, погибшим оказался подполковник ВСУ 1977 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники полиции и военной службы правопорядка.

Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР, ранее несколько боевиков ВСУ попались на краже и сбыте топлива жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.

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