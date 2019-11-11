Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:16 — REGNUM 41-летнего жителя Танзании Эстер Лийомбо приговорили к смертной казни за убийство своего семилетнего внука, передает газета Nipashe.

По информации издания, приговор был вынесен в суде Кисуту города Дар-эс-Салам.

«Если бы существовало другое [более суровое] наказание за убийство, я бы приговорила к нему. Наш суд выносит приговор о смертной казни через повешение за преднамеренное убийство ребенка», — заявила секретарь суда Памела Мазенго, когда она зачитывала вынесенный Лийомбо приговор.

Как отмечают журналисты газеты, осужденный «не раскаивался в содеянном».

По данным следствия, трагедия произошла 25 марта 2017 года в районе Темеке города Дар-эс-Салам. Официальной причиной смерти ребенка стало кровоизлияние в мозг. Также на теле погибшего были многочисленные телесные повреждения. Эксперты отмечают, что ребенок был сильно истощен.

По словам инспектора полиции Сальмы Сечонге, в ходе расследования Лийомбо признался, что он периодически избивал своего внука.