Уфа, , 15:15 — REGNUM В Башкирии местного жителя обвиняют в двойном убийстве. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

8 ноября текущего года к стражам порядка поступила информация об обнаружении тел женщины и мужчины с признаками насильственной смерти, которые были закопаны в землю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 24 октября текущего года в частном жилом доме двое мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Следователи считают, что подозреваемый многократно ударил холодным оружием потерпевшего и несколько раз женщину, которые скончались на месте.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Он находится под стражей.

Отмечается, что в ходе допроса обвиняемый свою вину признал полностью и дал подробные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.