Москва, , 15:09 — REGNUM Умер режиссёр фильмов «Печорин» и «Анестезия» Роман Хрущ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«На 60-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича», — говорится в сообщении.

В 1981 году Хрущ окончил ВГИК, а в 1998 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров по специальности «режиссер-постановщик игрового фильма».

Союз кинематографистов выразил соболезнования семье и близким Романа Хруща.