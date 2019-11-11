Сухум, , 14:53 — REGNUM МЧС Абхазии обратилось к МЧС России с просьбой о помощи в тушении лесных пожаров в труднодоступной горной части республики. Об этом сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр чрезвычайного ведомства направил официальное письмо в адрес МЧС РФ, в котором попросил выделить спецавиацию для тушения пожара с воздуха.

По информации пресс-службы, площадь пожаров составляет порядка 10 га.

Ранее появилась информация, что пожаром охвачено уже около 150−200 гектаров леса. Об этом сообщало агентство Sputnik.

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