Волгоград, , 14:53 — REGNUM 60-летний мужчина утонул поле падения за борт с сухогруза в речном порту Волгограда. Погибшим оказался второй помощник капитана судна. По факту смерти мужчины организована процессуальная проверка, сообщили 11 ноября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сухогруз «Сухиничи» стоял на Красноармейском рейде реки Волга в областном центре. По предварительным данным, 9 ноября в 09:30 с судна за борт упали два человека. Один из них, работник ООО «Волгофрахт», утонул.

Опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.