Брянск, , 14:46 — REGNUM В поезде «Москва — Киев», проходящем через железнодорожную станцию Алтухово Навлинского района Брянской области, вспыхнул пожар. По факту задымления в электрощите локомотива начата доследственная проверка, сообщили 11 ноября в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщение о задымлении поступило к брянским спасателям 11 ноября примерно в 02:56. К месту происшествия приехали две пожарные бригады. В 03:48 возгорание было локализовано, в 03:58 пожар ликвидировали. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального УМЧС.

Причина пожара устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.