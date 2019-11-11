Уфа, , 14:36 — REGNUM В Башкирии заблокировали 10 интернет-сайтов, на которых предлагалось купить поддельные паспорта гражданина России, аттестаты и дипломы об образовании. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сайты с запрещенной информацией были обнаружены прокуратурой Шаранского района во время мониторинга сети интернет.

Отмечается, что прокурор района потребовал через суд признать информацию, которую содержат эти сайты, признать запрещенной к распространению на территории России.

Суд согласился с представителем надзорного ведомства и удовлетворил его требования полном объеме.

Отмечается, что в настоящее время доступ сайтам запрещен.