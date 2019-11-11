Самара, , 14:21 — REGNUM В Самаре местных жителей признали виновными в покушении на хищение нефти. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что в сентябре 2017 года мужчина предложил пятерым местным жителям незаконно врезаться в магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк» и откачивать оттуда нефть. Мужчины согласились и распределили свои роли в реализации данного преступного замысла.

Однако его осуществить злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны стражами порядка.

Отмечается, что организатор данного преступления предложил взятку сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. По его замыслу стражи порядка за эти деньги должны были закрыть глаза на их преступную деятельность.

Подозреваемый передал сотруднику полиции, который действовал в рамках «оперативного эксперимента», денежные средства в размере 500 тысяч рублей и пообещал позже передать ему еще один миллион рублей. Кроме этого мужчина пообещал ежемесячно передавать стражу порядка по пять миллионов рублей. При передаче взятки организатор был задержан правоохранителями.

Одновременно с этим, организатор пытался подкупить сотрудников службы безопасности предприятия, обещая им платить ежемесячно пять миллионов рублей за то, что они не будут допускать сотрудников охраны к участку врезки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса.

Приговором суда организатор преступления был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ (приготовление к коммерческому подкупу в особо крупном размере). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Остальные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорены к разным срокам реального и условного заключения.