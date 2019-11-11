р-н Сафакулевский, , 14:11 — REGNUM В социальных сетях Курганской области появилась информация об обвалившемся потолке в новом корпусе школы посёлка Сафакулево с подтверждающими фотографиями. Пострадавших нет, потолок на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации посёлка.

В паблике «Подслушано Сафакулево» комментаторы негодуют.

«Кто принимал эту школу после стройки? Их надо и под следствие. Прокурор наш куда смотрит», — возмущаются участники сообщества.

Как выяснилось, обрушения не было. Нарушена потолочная плиточная конструкция в пристрое Сафакулевской школы во время монтажа пожарной сигнализации. Подрядчику были предъявлены претензии.

«На сегодняшний день все работы завершены», — отметили в администрации посёлка Сафакулево.