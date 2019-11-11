р-н Сафакулевский, 11 ноября 2019, 14:11 — REGNUM В социальных сетях Курганской области появилась информация об обвалившемся потолке в новом корпусе школы посёлка Сафакулево с подтверждающими фотографиями. Пострадавших нет, потолок на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации посёлка.
В паблике «Подслушано Сафакулево» комментаторы негодуют.
Как выяснилось, обрушения не было. Нарушена потолочная плиточная конструкция в пристрое Сафакулевской школы во время монтажа пожарной сигнализации. Подрядчику были предъявлены претензии.
Но тем не менее, в связи с размещением в СМИ информации об обрушении потолка в общеобразовательном учреждении в посёлке Сафакулево прокуратурой Курганской области организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.