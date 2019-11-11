Львов, Украина, , 14:03 — REGNUM Во Львовской области в районе села Подберезцы школьный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Opel, сообщили 11 ноября в пресс-службе областной Национальной полиции Украины.

«Столкнулись автомобиль Opel, которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района и автобус «Школярик» под управлением 59-летнего местного жителя», — сказано в сообщении.

В результате аварии травмы получил шестилетний пассажир Opel и девять школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Все они доставлены в больницу, детей осматривают врачи.

Правоохранители изучают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве в результате автомобильной аварии погиб один и травмирован второй пешеход.

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