Львов, Украина, 11 ноября 2019, 14:03 — REGNUM Во Львовской области в районе села Подберезцы школьный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Opel, сообщили 11 ноября в пресс-службе областной Национальной полиции Украины.
В результате аварии травмы получил шестилетний пассажир Opel и девять школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Все они доставлены в больницу, детей осматривают врачи.
Правоохранители изучают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве в результате автомобильной аварии погиб один и травмирован второй пешеход.
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