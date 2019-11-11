Берлин, , 13:50 — REGNUM Эвакуацию 13 тысяч человек проводит 11 ноября полиция в Берлине перед тем, как обезвредить найденную бомбу времён Второй мировой войны. Об этом говорится на странице берлинских правоохранителей в соцсети Twitter.

Как сообщается, масса бомбы составляет 250 кг. Эвакуацию начали в 9:30 по местному времени (11:30 мск). Также было организовано оцепление района.

Опасную находку обнаружили еще 7 ноября. Специалисты, изучив бомбу приняли решение обезвреживать ее на месте.

Стоит отметить, что 6 ноября бомбу времён Второй мировой войны обнаружили во время съемок художественного фильма на Канарских островах. Съемочная группа, включая актёров Анджелины Джоли и Ричарда Мэддена, были эвакуированы.