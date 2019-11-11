Астрахань, , 13:32 — REGNUM В Астрахани после гибели 37-летнего мужчины в результате пожара в жилом доме организована процессуальная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Жилой дома на улице Лемисова в Ленинском районе загорелся вечером 8 ноября. На месте работали 16 пожарных и пять единиц техники. Когда огонь был потушен, спасатели обнаружили тело мужчины.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. По версии МЧС, причиной пожара мог стать оставленный без присмотра открытый огонь.