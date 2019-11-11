Киев, , 13:38 — REGNUM Члены раскольничьей организации «Киевский патриархат» устроили драку возле здания Киевского апелляционного суда, сообщило 11 ноября издание Strana.ua.

Представители религиозной организации провели шествие к офису президента и зданию правительства Украины, где передали свои требования не ликвидировать их «церковь».

Затем они отправились к зданию Апелляционного суда, где спровоцировали массовую драку с сотрудниками Нацгвардии. Силовики применили слезоточивый газ. Несколько служителей культа, принимавших участие в драке, были задержаны правоохранителями.

Напомним, в суде рассматривается вопрос о ликвидации «Киевского патриархата» в связи с созданием раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

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