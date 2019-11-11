Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирске за десять месяцев 2019 года произошло 3 364 пожара. Таковы данные департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За девять месяцев на пожарах погибли 31 человек, 117 человек было травмировано. За аналогичный период 2018 года погибли 32 человека, было травмировано — 106.

«Количество пожаров, происшедших на территории жилого сектора, по сравнению с прошлым годом снизилось на 9%. В то же время более чем в 4 раза увеличилось количество пожаров в общежитиях», — уточняется в информации департамента.

Наиболее распространенными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнём (85% от общего количества), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (7,9%) и правил устройства и эксплуатации печей (3,2%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гу МЧС РФ по Новосибирской области, за отопительный сезон 2018−2019 гг. в регионе из-за нарушений требований устройства и эксплуатации печного отопления произошло более 400 пожаров.

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