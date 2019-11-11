Кропоткин, Краснодарский край, , 13:28 — REGNUM Число школьников, обратившихся после отравления в медицинские учреждения с 9 по 10 ноября в Краснодарском крае, достигло 65 человек, на 11 ноября госпитализированы 53 ребенка. Об этом говорится в официальном заявлении краевого управления Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологической обстановке в школах Кавказского района».

В сообщении ведомства отмечается, что пострадавшие поступали из семи школ. Состояние детей удовлетворительное. У 36 детей выявлен возбудитель кишечной инфекции — норовирус. В школах в связи с инцидентами проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия. Также устанавливаются причины массового заболевания.

«Случаев заболевания в других образовательных учреждениях г. Кропоткина и Кавказского района не зарегистрировано», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно о массовом отравлении в школьников в городе Кропоткин Краснодарского края. Ранее сообщалось, что госпитализировали 41 ребенка.