Великий Новгород, , 13:23 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области опубликовало гидрологический бюллетень на 11 ноября, согласно которому уровень воды в озере Ильмень и вытекающей из него реки Волхов за последние сутки вырос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из бюллетеня следует, что наибольший рост уровня воды за сутки (+31 см) наблюдался в озере Ильмень в селе Коростынь Новгородского района — здесь уровень воды достиг 545 см, превысив уровень начального подтопления (530 см). На 10 см превышает критический уровень и вода в озере в районы деревни Войцы (540 см на 8:00 11 ноября при уровне начального подтопления 530 см). В деревне Козынево уровень воды в Ильмене достиг 542 см, поднявшись за сутки на 12 см ‑ и он также превышает критический.

В реке Волхов в черте Великого Новгорода вода за сутки поднялась на 11 см до 535 см (при уровне начального подтопления 562 см). В посёлке Краснофарфорный Чудовского района до опасного уровня воды в Волхове осталось 5 см — за сутки вода прибыла здесь на 13 см.

Кроме того, на 16 см вырос уровень воды в реке Ловать в районе деревни Взвад Старорусского района, но до критической отметки здесь остаётся ещё около полуметра. Растёт уровень воды и в реке Полисть в районе города Старая Русса.

На реках Явонь в Демянском районе, Пола в Парфинском районе и Мсте в Маловишерском районе уровень воды за сутки существенно упал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде река Волхов уже подтопила нижний ярус городской набережной. При этом уровень воды в районах, наиболее пострадавших от паводка с 4 по 6 ноября, спадает. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Новгородской области 6 ноября, сохраняется.

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