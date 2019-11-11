Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 13:22 — REGNUM Жителя Агинского района Забайкальского края обвиняют в убийстве жены и её сестры, а также покушении на убийство младенца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Трагедия разыгралась в селе Цокто-Хангил в ночь на 2 ноября.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую супругу 1970 года рождения, а её сестру 1968 года рождения — ударил один раз ножом. Кроме того, злоумышленник дважды ударил ножом своего годовалого сына», — отметили в СКР.

Обе женщины от полученных ранений скончались на месте, ребёнка удалось спасти. Он был доставлен в местную больницу, врачи его состояние оценивают как стабильное. Его дальнейшую судьбу будут решать органы опеки Агинского района.

Сам обвиняемый попытался покончить жизнь самоубийством, однако этого сделать ему не дали родственники. Мужчина был задержан и заключён под стражу, ему назначили судебно-медицинскую и психологическую экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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