Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону полицейские и сапёры обследовали два торговых центра на наличие взрывчатых веществ. В ГУ МВД РФ по Ростовской области подтвердили, что поступило два анонимных сообщения о минировании.

В ведомстве уточнили, что эвакуация торговых центров «Золотой Вавилон» и «Рио» не потребовалась в связи с тем, что сообщения поступили до начала рабочего дня. Взрывчатых веществ найдено не было.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2019 года ростовская полиция провела проверку по факту ложного минирования главного корпуса Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Из здания было эвакуировано более 650 человек. Сообщение о минировании подтверждения не нашло.