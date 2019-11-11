Махачкала, , 13:12 — REGNUM Мужчина скончался на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу. Им оказался 66-летний житель Екатеринбурга, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла 8 ноября. По данному факту проводится доследственная проверка, которая должна установить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Жительница Махачкалы скончалась на борту самолёта

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта 2019 года жительница Махачкалы скончалась на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург. Оказалось, что женщина страдала онкозаболеванием и летела в Северную столицу на лечение.