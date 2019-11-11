Чита, , 13:03 — REGNUM Расследование уголовного дела против несовершеннолетних жителей Забайкалья, обвиняемых в групповом изнасиловании в одном из сёл Кыраинской района, поставлено на контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, происшествие вызвало повышенный общественный резонанс.

Сюда прибыли представители главного управления криминалистики центрального аппарата СКР «для оказания практической и методической помощи в расследовании». Так, двое криминалистов организовали работу следственной группы, а два психолога составили психологические портреты подозреваемых.

«В связи с большим общественным резонансом, а также для обеспечения неукоснительного соблюдения прав несовершеннолетних обвиняемых, руководитель следственного управления Юрий Русанов передал уголовное дело для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления», — добавили в ведомстве.

Напомним, преступление произошло 27 октября. По данным следствия, группа подростков ворвалась в частный дом в селе, где изнасиловали жензину, а 40-летнего мужчину избили, после чего он скончался. Как сообщало ИА REGNUM, трое подозреваемых были задержаны в тот же день.

В следующие дни по подозрению в причастности были задержаны ещё двое подростков. Все пятеро в настоящее время находятся в изоляторе.

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