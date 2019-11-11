Уфа, , 13:02 — REGNUM В Уфе задержан подозреваемый в избиении местного жителя, после чего последний скончался в больнице. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, из больницы города поступило сообщение о том, что к ним в медицинское учреждение был доставлен мужчина с травмой головы, который не приходя в сознание, скончался.

Стражи порядка оперативно установили все обстоятельства происшествия и уже задержали подозреваемого.

По предварительной версии, на одной из улиц Уфы между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 38-летнего уфимца госпитализировали в больницу. Несмотря на это спасти мужчину не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.