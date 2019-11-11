Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В чувашском Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего горожанина, обвиняемого в мошенничестве при получении субсидии на строительство животноводческих помещений. Размер ущерба превысил 150 тыс. рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, с сентября 2016 года по июль 2019 года обвиняемый незаконно получил из федерального и республиканского бюджетов более 150 тыс. рублей в виде субсидий. Средства выделялись на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту, полученному в банке на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, надворных построек.

«В действительности он использовал кредитные средства по своему усмотрению, а в банк представил фиктивные документы, свидетельствующие об их целевом расходовании», — сказал Олег Дмитриев.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидий из бюджета на покупку мелиоративного оборудования. Перед судом предстали четверо глав крестьянских (фермерских) хозяйств, один бывший и двое действующих руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. Ущерб, оценённый следствием, превысил 9 млн рублей. Фигурантам уголовного дела назначены как реальные, так и условные сроки, один из глав КФХ освобожден от наказания в связи с актом об амнистии.

Читайте также: Восемь фермеров в Чувашии осуждены за мошенничество с субсидиями на 9 млн