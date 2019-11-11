Москва, , 12:50 — REGNUM Сразу пять автомобилей повредил автомобиль такси 11 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из столичных экстренных служб.

Массовое ДТП Цитата из х∕ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания

По данным журналистов агентства, такси протаранило машины, которые были припаркованы на стоянке на Ореховом бульваре. Сообщается, что таксиста пришлось госпитализировать. В ДТП пострадал еще один человек, но он от госпитализации отказался.

Стоит отметить, что в Москве 11 ноября произошло еще одно массовое ДТП. На Волгоградском проспекте столкнулись семь машин. Также есть пострадавшие.