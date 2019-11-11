Москва, 11 ноября 2019, 12:50 — REGNUM Сразу пять автомобилей повредил автомобиль такси 11 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из столичных экстренных служб.
По данным журналистов агентства, такси протаранило машины, которые были припаркованы на стоянке на Ореховом бульваре. Сообщается, что таксиста пришлось госпитализировать. В ДТП пострадал еще один человек, но он от госпитализации отказался.
Стоит отметить, что в Москве 11 ноября произошло еще одно массовое ДТП. На Волгоградском проспекте столкнулись семь машин. Также есть пострадавшие.