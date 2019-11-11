Оренбург, , 12:50 — REGNUM В разных министерствах Оренбургской области проходят обыски. Силовики ищут документы, связанные с хищением государственной собственности, сообщает 1743.ru со ссылкой на неофициальный источник в региональном правительстве.

Дом советов. Оренбург Ovasiliev

По данным orenday.ru, оперативные мероприятия связаны с тем, что бывшего вице-губернатора подозревают в незаконном приобретении квартиры.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, никаких обысков в Доме советов не проходит, выемки документов нет. Правоохранительные органы проводят проверку в минприроды области и проверяют архивные документы.