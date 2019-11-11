Астрахань, , 12:30 — REGNUM В Астраханской области горит тростник в раскатной части Каспийского моря и тлеет мусор на полигоне для твёрдых бытовых отходов около села Фунтово Приволжского района. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального управления МЧС, два очага возгорания были зафиксированы по состоянию на 10 ноября.

На всех объектах работают пожарно-спасательные подразделения. В частности, с 6 по 9 ноября на полигон ТБО рядом с селом Фунтово привезли более 1,2 тыс. кубометров грунта. Рекультивацией свалки занимается МБУ города Астрахани «Чистый город» с привлечением четырёх единиц техники.

Спасатели отметили, что эти пожары могут стать причиной запаха гари в Камызякском, Икрянинском, Лиманском, Приволжском, Наримановском, Володарском, Красноярском районах и в областном центре. Жалобы на неприятный запах в воздухе поступали от местных жителей все выходные.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области тлеет закрытая мусорная свалка