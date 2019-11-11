Новосибирск, , 12:20 — REGNUM В городе Куйбышеве Новосибирской области трое человек отравились угарным газом, из них двое — дети, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«11 ноября в 07:30 (время местное) поступило сообщение о том, что в частном жилом доме города Куйбышев Куйбышевского района трое человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом, — уточнили в ведомстве. — Причиной стала закрытая печная заслонка, горения в доме не было. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу, состояние удовлетворительное».

По данным управления, за отопительный сезон 2018−2019 гг. в регионе из-за нарушений требований устройства и эксплуатации печного отопления зафиксировано более 400 пожаров. По этой же причине с начала отопительного сезона 2019 года произошло уже 67 пожаров.