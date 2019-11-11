Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Нападение на 26-летнюю девушку в инвалидной коляске совершил таксист в Петербурге после того, как она спустилась к нему чтобы отменить вызов. Злоумышленник задержан.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, изнасилование и ограбление инвалида-колясочника 1 группы было совершено в ночь на 10 ноября в Горелово в Красносельском районе Петербурга.

Девушка воспользовалась приложением по вызову такси, но когда машина прибыла к указанному адресу, по каким-то причинам решила вызов отменить.

«Водитель Daewoo Gentra посадил заявительницу в салон, убрал коляску в багажник и изнасиловал женщину. После этого мужчина отобрал у своей жертвы 900 рублей и потребовал еще пять тысяч рублей в оплату отмененного вызова», — сообщает издание.

«Долг» мужчина забрал у родственницы девушки, когда довёл ее до квартиры. К вечеру того же дня таксиста удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно водитель такси в Нижнем Новгороде насмерть избил пассажира в ходе конфликта.

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А в Астраханской области передано в суд дело 36-летнего таксиста, который обвиняется в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством. 22 июля водитель остановил автомобиль на трассе, стал угрожать девушке и изнасиловал её.

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