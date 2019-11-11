Сухум, , 12:15 — REGNUM Пламя пожара на Сухумском перевале со стороны села Псху охватило уже около 150−200 гектаров леса. Об этом в интервью Sputnik сообщил 11 ноября начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимур Квициния.

Как объяснил Квициния, сотрудники МЧС республики не могут своими силами потушить пожар. Сейчас огонь движется в сторону Гудаутского района. По сведениям начальника пожарного отряда, ведутся переговоры с российскими спасателями для использования их авиации в тушении пожара.

По версии Квицинии, причиной возгорания стал человеческий фактор. Жилых домов вблизи пожара нет.

Напомним, первые очаги пожара были обнаружены 10 ноября утром.

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