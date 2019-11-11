Уфа, , 12:12 — REGNUM Восемь работников скорой помощи районной больницы в Башкирии в течение двух лет не обеспечивались спецодеждой и покупали её за свой счет. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный факт был выявлен прокуратурой Бакалинского района в ходе проверки законодательства об охране труда.

Отмечается, что законодательством предусматривается выдача медицинскому персоналу спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

После того, как прокурор района внес представление главному врачу больницы об устранении выявленных нарушений, спецодежда была приобретена и выдана медицинским работникам.