Шебалинский район, , 12:07 — REGNUM На 507 км Чуйского тракта в Шебалинском районе Алтая столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как предварительно установили правоохранители, ДТП произошло по вине 40-летнего водителя грузовика, который выехал на встречную полосу. В результате он допустил столкновение с автобусом под управлением 38-летнего жителя Усть-Коксинского района.

«В результате ДТП причинен материальный ущерб. Водители трезвые. Из находящихся в автобусе пассажиров никто не пострадал», — отметили в МВД.

В отношении водителя грузовика составлен протокол по делу об административном правонарушении. Проводится проверка.

Напомним, в конце октября в соседнем Алтайском крае столкнулись микроавтобус и минивэн. Как сообщало ИА REGNUM, результате трагедии погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребёнок.

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