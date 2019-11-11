Шебалинский район, 11 ноября 2019, 12:07 — REGNUM На 507 км Чуйского тракта в Шебалинском районе Алтая столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.
Как предварительно установили правоохранители, ДТП произошло по вине 40-летнего водителя грузовика, который выехал на встречную полосу. В результате он допустил столкновение с автобусом под управлением 38-летнего жителя Усть-Коксинского района.
«В результате ДТП причинен материальный ущерб. Водители трезвые. Из находящихся в автобусе пассажиров никто не пострадал», — отметили в МВД.
В отношении водителя грузовика составлен протокол по делу об административном правонарушении. Проводится проверка.
Напомним, в конце октября в соседнем Алтайском крае столкнулись микроавтобус и минивэн. Как сообщало ИА REGNUM, результате трагедии погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребёнок.
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