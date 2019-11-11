Аксайский район, Ростовская область, , 12:07 — REGNUM В Ростовской области при столкновении двух катеров на реке Дон погиб мужчина. Назначена доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР 11 ноября.

Трагедия произошла в Аксайском районе около 11:00 мск 9 ноября. На борту лодок находилось четыре человека. В результате столкновения погиб 78-летний местный житель.

«Следователями осуществлён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.