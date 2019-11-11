Биробиджан, , 12:06 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием пассажирского автобуса на федеральной трассе «Амур», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД ЕАО.

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Происшествие произошло возле населённого пункта Приамурский.

«Водитель автомобиля Toyota Allion не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. От удара иномарку отбросило, и она столкнулась с пассажирским автобусом, а затем по касательной задела большегруз», — сообщила представитель УМВД.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной дорожной обстановки, вызванной обильными снегопадами и гололёдными явлениями, на протяжении 349 км на федеральной трассе «Амур» было ограничено движение автотранспорта, полностью перекрыто движение пассажирских автобусов.