Якутск, , 12:05 — REGNUM В Якутии сотрудник ООО «Управление технологического транспорта и специальной техники — Бурсервис», умер после аварии, дожидаясь борта санавиации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Госинспекции труда Якутии, работники отправились после работы на транспорте предприятия на отдых. Их «КамАЗ» двигался на большой скорости, водитель не справился с управлением, наехал на дорожные знаки и столкнулся со стоящим грузовиком.

Пассажира «КамАЗа» выбросило из кабины на проезжую часть, он скончался от большой кровопотери и полученных травм, не дождавшись прилёта санавиации в вахтовом автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на 77 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс в Учалинском районе Башкирии погибли два человеки, двое получили трамвы различной степени.