Гонконг, Китай, , 11:58 — REGNUM В Гонконге на территории нескольких университетов произошли столкновения протестующих с полицейскими, сообщает 11 ноября RTHK.

Отмечается, что столкновения произошли на территории кампусов Гонконгского университета, Китайского университета Гонконга и Гонконгского политехнического университета. Сотрудники полиции разогнали протестующих и произвели задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге постоянно продолжаются с лета 2019 года. Поводом для них стал законопроект о выдаче правонарушителей на материковый Китай. Местные власти давно отказались от данной инициативы, но протесты не прекращаются.

Ранее в Гонконге в больнице скончался 22-летний студент, участвовавший в протестах. По официальным данным, он сорвался, когда перелезал между ярусами парковки во время разгона протестующих полицией.

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