Аддис-Абеба, , 11:59 — REGNUM Если распространение эфиопской саранчи не будет взято под контроль, то насекомое, уничтожающее урожай, может «вторгнуться» в соседние страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на официальное заявление ООН.

В заявлении говорится, что правительство Эфиопии призывают к «немедленным действиям» для решения проблемы нашествия саранчи, затронувшей четыре из девяти штатов страны.

В северном штате Амхара некоторые фермеры потеряли «почти 100%» своего урожая основных зерновых культур, отмечается в заявлении ООН.

Усилия по борьбе с саранчой до сих пор не были эффективными, сообщают эксперты.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на работу властей также повлияла «сохраняющаяся нестабильность» в некоторых районах страны.

«Мы должны действовать быстро и срочно мобилизовать необходимые ресурсы для расширения контрольных и превентивных мер», — сказала представитель Продовольственной организации ООН в Эфиопии Фатума Сеид.

На прошлой неделе в пресс-службе правительства Эфиопии заявили, что службы быстрого реагирования отправили в пострадавшие районы самолеты, чтобы попытаться решить проблему с воздуха. В целом, пустынная саранча уничтожила посевы и пастбища по всей территории штатов Тиграи, Амхара, Оромия и Сомали.

По оценкам ООН, насекомые истребляют 1,8 миллионов тонн растительности на площади до 350 кв. км в день.

Если дополнительные меры потерпят неудачу, то саранча «может продолжить движение в пределах Эфиопии и вторгнуться в северо-восточную Кению, ряд областей Эритреи и южное побережье Судана», — заявили в Продовольственной организации ООН.

Считается, что саранча распространилась на территории Эфиопии из Йемена три месяца назад.