Тула, , 11:52 — REGNUM Один человек погиб, второй получил ранения в результате конфликта в ночном клубе в Тульской области, участником которого, по одним данным, стал стажёр ГИБДД, по другим — бывший сотрудник полиции.

Как сообщили «Тульские новости», инцидент произошёл в одном из ночных клубов города Алексин. Мужчина, который, по информации издания, стажируется на инспектора ГИБДД, не находясь при исполнении, попытался вступиться за своего брата в ходе конфликта и открыл стрельбу. В результате один из участников конфликта скончался, ещё один госпитализирован.

«Первый Тульский» уточнил, что участник конфликта, который, предположительно, открыл стрельбу, сотрудником правоохранительных органов не является — по данным издания, он уволился из органов внутренних дел около полугода назад.