Иволгинский район, , 11:46 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 31-летний житель Иволгинского района, которого обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

Как полагают в следствии, с апреля 2017 года он опубликовал более 1,3 тыс. роликов с подобным содержанием на своей странице в в соцсети, где он зарегистрировался под вымышленным видом. Доступ к странице был открыт для всех пользователей. Часть выложенных материалов были исследованы специалистами.

«Все они экспертами на основании совокупности признаков, в том числе компоновки изображений, ракурса съемки, вульгарного и непристойно натуралистического детализирования половых органов человека, отнесены к материалам порнографического содержания», — отметили в СКР.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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