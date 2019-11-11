Москва, , 11:45 — REGNUM Жительница Москвы, выпавшая утром 11 ноября из окна дома, четыре раза вызывала медицинскую помощь. Об этом передаёт телеграм-канал Baza.

Отмечается, что у женщины были проблемы с кормлением младшего ребёнка — девочки. Мать утверждала, что дочери стало плохо от голода. По первому вызову, по данным источника, бригаду скорой отправлять не стали, предложив вызвать на дом педиатра. Последний звонок был сделан за минуту до трагедии, когда врачи уже приехали к дому. Дверь квартиры медикам никто не открыл.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры в Москве. В её квартире нашли прощальную записку.