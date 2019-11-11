Оренбург, , 11:33 — REGNUM В поселок Красный Коммунар Сакмарского района Оренбургской области в течение трех дней (8,10 и 11 ноября) зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Концентрация токсичного газа превысила норму в восемь раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды региона.

По данным ведомства, в течение трех дней жители жаловались на резкий запах воздуха. Экологическая служба дважды выезжала на место. Стационарные посты, работающие в двух точках Красного Коммунара, показали превышение ПДК сероводорода. Максимально разовые превышения ПДК составляли до восьми раз.

Передвижная лаборатория фиксировала превышения в 1,8 ПДК, ночью 10 ноября. Во время замеров ощущался запах сероводорода средней интенсивности.

Материалы о состоянии воздуха направлены в Росприроднадзор, прокуратуру и полицию для возбуждения уголовного дела по факту загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, сейчас выясняют количество железнодорожных цистерн, проходящих 8,100 и 11 ноября на станции Сакмара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Минприроды РФ Оренбург стал рекордсменом в 2018 году среди российских городов по максимальным выбросам сероводорода.

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