Великий Новгород, , 11:33 — REGNUM В Великом Новгороде, по информации Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 10 ноября выпало 109 мм осадков, что составляет 220% месячной нормы. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр городской администрации.

При этом только за трое суток, с 3 по 6 ноября, на город обрушилось 184% месячной климатической нормы осадков за ноябрь.

Сегодня, 11 ноября, в городе продолжаются дожди. По прогнозу синоптиков, может выпасть 13 мм осадков — почти 27% от нормы за 12 часов. Ожидается, что дожди прекратятся 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в черте Великого Новгорода наблюдается подъём воды в реке Волхов — водой уже затопило нижний ярус городской набережной. Подтопления территорий фиксируются в окрестностях города, где подтоплены приусадебные участки, а также в ряде населённых пунктов Новгородского района, в которых наблюдается подъём уровней воды на реках. При этом вода в районах, пострадавших от паводка с 4 по 6 ноября, спадает. В регионе с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.

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