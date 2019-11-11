Чебоксары, , 11:23 — REGNUM В Порецком районе Чувашии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего сельчанина, обвиняемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Преступление было совершено в ночь со 2 на 3 августа 2019 года. По данным следствия, фигурант уголовного дела вместе со своей 15-летней знакомой возвращался домой на автомобиле с сельского праздника, проходившего в нескольких километрах от села, где они проживают.

«Он вывез её в лесопосадку. Там он в состоянии алкогольного опьянения вступил с ней в насильственную половую связь», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина арестован. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Уголовное дело направлено в суд.

С пострадавшей организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Чувашии вынесен приговор 53-летнему жителю Цивильского района Чувашии, который осуждён на 13 лет за сексуальное надругательство над трёхлетней племянницей.

Подробнее: Сексуальное надругательство над трёхлетним ребёнком: вынесен приговор