Оренбург, , 11:19 — REGNUM В Оренбургской области по факту гибели на пожаре пяти человек в Жилгородке Оренбургского района возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 11 ноября в частном доме компания из четырех мужчин употребляла спиртные напитки. Когда начался пожар, то помощь по спасению пытался оказать 32-летний прохожий. Однако он сам погиб. Его тело обнаружено после тушения пожара.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Основной версия пожара рассматривают неосторожное обращение с огнем.

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