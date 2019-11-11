Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Жилгородке Оренбургского района Оренбургской области в ночь на 11 ноября в произошел крупный пожар в частном жилом доме. Погибли пять человек. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, на телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено, кроме следов воздействия огня.

По данным ГУ МЧС по региону, информация о ЧП поступила в 20:25 по местному времени (22:25 мск) 10 ноября, пожар ликвидирован 11 ноября в 08:24.

В тушении огня задействовали 12 боевых расчётов и 30 человек. Площадь, уничтоженная пожарам, по оперативным данным составила более 80 квадратных метров.

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