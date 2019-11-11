Москва, , 11:12 — REGNUM В сети появилось видео с места, где произошло падение жительницы Москвы с двумя малолетними детьми из окна дома. Запись опубликовал канал LIFE SHOT.

На кадрах место ЧП огорожено лентой, на месте работают сотрудники полиции и люди в гражданской одежде. Слышан плач. Место происшествия — зелёная зона на придворовой территории стандартной многоэтажки.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после падения москвички с двумя детьми из окна дома.