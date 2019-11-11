Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM В результате обрушения на западные прибрежные территории циклона «Бульбуль» погибли не менее 10 человек. Об этом 11 ноября сообщает газета The Indian Express.

По данным журналистов издания, в штатах Западная Бенгалия и Одиша ураганный ветер повредил около 60 тыс. домов, стихия затронула более 450 человек.

Также сообщается, что восемь рыбаков числятся пропавшими без вести. Циклон движется на восток и постепенно ослабевает.

Как передавало ИА REGNUM, ранее циклон прошел по побережью Бангладеша. По последним данным, там из-за стихии погибли 13 человек.