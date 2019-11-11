Самара, , 11:10 — REGNUM Самарские полицейские задержали бывшего сотрудника ГАИ. Об этом 10 ноября сообщают представители «Ночного патруля» на странице сообщества в социальной сети.

По их словам, мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан полицейскими по многочисленным просьбам жителей мкр. Лесная Поляна. По всей видимости, мужчина праздновал свой профессиональный праздник.

Сотрудники ППС задержали мужчину для того, чтобы он не сел за руль своего автомобиля. Но через час он вернулся и решил поехать на транспортном средстве. В результате экс-сотрудник ГАИ был задержан стражами порядка, рядом же с водительским сидением полицейские обнаружили недопитую бутылку водки.

Отмечается, что мужчина от медицинского освидетельствования отказался.